Арсенал РВСН пополнился еще одним "Ярсом"

Еще одна новейшая межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" заняла место в шахтной пусковой установке в Козельском соединении в Калужской области.

Как сообщили в Минобороны, загрузку провели с помощью специального транспортного агрегата. Сложнейшая операция заняла несколько часов. Плановое перевооружение РВСН предусматривает постепенную замену ракет предыдущей модификации "Тополь-М" на современные "Ярсы".

Большая часть характеристик засекречена. Известно, что комплекс может поражать цели на расстоянии 11 тысяч километров, а головная часть ракеты оснащена маневрирующими боевыми блоками.