Житель Крыма получил 13 лет колонии за госизмену

Крымчанин приговорен к крупному сроку лишения свободы за шпионаж по статье о государственной измене. Об этом в четверг, 7 ноября, рассказали в пресс-службе Верховного суда Республики Крым.

Как уточнили в суде, 36-летний житель Ленинского района собирал и передавал противнику сведения, которые могут быть использованы против ВС России. Детали дела неизвестны — оно слушалось в закрытом режиме из-за наличия секретной информации.

За госизмену мужчине предстоит провести 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Также ему установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года после отбывания основного наказания, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о поимке еще одного шпиона. Житель Запорожской области был завербован неустановленным сотрудником Службы безопасности Украины. По заданию куратора мужчина собирал и передавал через мессенджер сведения о подразделениях ВС России.

В сентябре лишенные аккредитаций сотрудники британского посольства покинули Москву. Шесть человек вместо дипломатической деятельности вели разведывательно-подрывную работу. В ФСБ отметили, что "устали терпеть этот цирк", так называемый "классический британский шпионаж".