Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан

Москва и Астана продолжают подготовку государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан. Об этом в четверг, 7 ноября, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат предваряет визит Путина в Казахстан, планируемый на 27 ноября, собственной поездкой в эту страну. Лавров встретился со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

Политики обсуждают "десятки документов, подготовка которых будет ускорена с тем, чтобы максимально насытить предстоящий саммит", цитирует Лаврова "Интерфакс".

При этом заместитель премьер-министра Казахстана, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин подчеркивал, что Астана не станет слепо следовать антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что непобедимость России — "это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей".