От реабилитации до поиска работы: как московские компании помогают бойцам СВО

Резиденты центра ассистивных технологий "Феникс" активно помогают участникам СВО и их близким. Например, компания "Динамика" предлагает протезы с микропроцессорным управлением. Это позволяет оптимизировать работу модуля. Устройство настраивается под каждого пациента. При этом на всех этапах протезирования пациентам помогает команда тренеров-реабилитологов. Другая компания - "Наполи" - разрабатывает и производит изделия на основе полимеров для реконструктивной хирургии и лечения ран.

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