США готовят операцию по переориентации Армении на прозападный путь развития.

Американцы намерены использовать методы, опробованные на Украине и в Молдавии, сообщили в пресс- бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В частности, организации, связанные с Госдепом США, будут готовить сотрудников ключевых государственных органов Армении. Те, в свою очередь, будут корректировать работу армянского правительства в интересах Запада.

Все это заставляет армян отказаться от собственных традиций ради приобщения к "цивилизованному сообществу".

"Вашингтон настойчиво толкает Армению к национальному "самоубийству", - считают в СВР.

Ранее в МИД Армении заявили, что Москва и Ереван, несмотря на разногласия во внешней политике, связаны крепкими экономическими узами.