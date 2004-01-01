Экс-глава Коми Уйба ушел работать в Минобороны

Бывший глава Республики Коми Владимир Уйба назначен первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России.

Указ о назначении уже подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Коми.

Об отставке Владимира Уйбы стало известно 5 ноября. Он заявил, что президент Путин предложил ему должность на федеральном уровне. Республику Коми возглавил Ростислав Гольдштейн, ранее занимавший должность губернатора Еврейской автономной области.

Уйба руководил Федеральным медико-биологическим агентством с 2004 по 2020 годы, затем был заместителем министра здравоохранения.