Жена показала идиллию с Павлом Прилучным

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце недолго страдал в одиночестве. Вскоре, как говорят, он закрутил роман со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Согласно фото папарацци, влюбленные даже вместе с детьми артиста ездили отдыхать за границу. Поклонники были уверены, что дело идет к свадьбе. Так и случилось. Вот только Павел женился не на Мирославе, а на актрисе Зепюр Брутян.

Новость стала сенсацией. Влюбленные закатили шикарную свадьбу. А вскоре новая супруга родила Прилучному сына Микаэля.

Счастливая Брутян то и дело выкладывает в социальные сети семейную идиллию, демонстрируя, каким прекрасным мужем является Прилучный.

Вот и на сей раз Зепюр опубликовала в своем официальном телеграм-канале видео дня рождения Павла. Напомним, 5 ноября ему исполнилось 37 лет. В честь этого события Брутян устроила имениннику сюрприз - в номер их отеля заказала шарики и украшения. Влюбленные провели день ничего не делая и наслаждаясь обществом друг друга.

Отметим, что в настоящее время Прилучный и Брутян находятся в Дубае. Ранее актер сообщил, что там проходят съемки очередной части фильма "Мажор".

В Сети меж тем судачат, что таким образом Брутян хочет поддеть бывшую жену Прилучного. Агата Муцениеце, напомним, отсудила у него повышенные алименты на сына Тимофея и дочь Мию. В ответ актер подал иск об определении мечта жительства наследников. Пока суд встал на сторону актрисы. Однако она дала понять, что после решения суда сына ей, которого та якобы не видела с августа, никто не вернул.