Мосбиржа объяснила перенос начала торгов

Начало торгов на фондовом рынке Московской биржи в четверг, 7 ноября, было отложено из-за некой технической ошибки. Об этом рассказали в пресс-службе торговой площадки.

Там уточнили, что в 09:03 мск при проведении регулярных мероприятий по подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка, сообщает РБК.

По этой причине начало торгов пришлось отложить, хотя в штатном режиме торги на фондовом рынке биржи должны начинаться с аукциона открытия в 09:50 мск, основная сессия начинается в 10:00.

В июне Соединенные Штаты ввели санкции против Мосбиржи, отложив при этом начало действия ограничений в отношении некоторых операций. Эксперты отмечали, что Вашингтон планировал в первую очередь нанести удар по российскому валютному рынку, но осознал, что такие рестрикции ударят по огромному числу других стран.

Банк России между тем подчеркнул, что на конвертируемость рубля и рыночное курсообразование не влияет биржевая торговля валютой. Курс валют в любом случае будет оставаться единым и рыночным.