Стало известно, кого Трамп хочет сделать госсекретарем

Республиканец Дональд Трамп, набравший достаточно голосов выборщиков для окончательной победы на выборах президента США, рассматривает трех кандидатов на пост госсекретаря.

Как пишет Politico со ссылкой на источник в Конгрессе США, на должность главы Госдепартамента в правительстве Трампа могут претендовать сенаторы Марко Рубио (от штата Флорида) и Билл Хагерти (от штата Теннесси), а также бывший посол США в Германии Ричард Гренелл.

При этом Том Коттон, представляющий в Сенате американского Конгресса штат Арканзас, является кандидатом на пост шефа Пентагона вместо Ллойда Остина, утверждает собеседник издания.

За несколько дней до выборов сообщалось, что Трамп в случае победы предоставит "влиятельные" должности в своей администрации бизнесмену Илону Маску и политику Роберту Кеннеди-младшему. Уточнять, о каких именно должностях может идти речь, республиканец не стал.

СМИ тем временем публикуют детали потенциального плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Сообщается, что он может частично сохранить поставки вооружений Украине в качестве гарантий безопасности, но взамен заручиться обещанием не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет.