Причастного к подготовке теракта задержали в Запорожской области

В Запорожской области сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали россиянина, причастного к подготовке теракта.

Мужчина был завербован Главным управлением разведки Украины. В конце сентября он заложил самодельную взрывчатку под автомобиль кандидата в судьи Запорожья. В результате взрыва никто не пострадал.

Во время допроса фигурант рассказал, что после теракта должен был поехать на Украину, где ему обещали десять тысяч долларов. Мужчина сейчас сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело.