Школьник зарубил мать топором в Подмосковье

В подмосковном Сергиевом Посаде задержали 15-летнего подростка, который топором зарубил родную мать.

Трагедия произошла утром 6 ноября в частном доме в деревне Красная Сторожка. Школьник схватил топор и нанес матери множество ударов в области головы. Женщина скончалась на месте от полученных ранений, сообщили в ГУ СК по Московской области.

Как уточняет telegram-канал "112", после преступления подросток сходил в магазин, накупил шоколадок и отправился в свою комнату играть в компьютер. Немного погодя он все же решил сообщить о преступлении в полицию. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, ссора между матерью и сыном мог произойти из-за плохих оценок. Источник RT приводит другую причине: мальчик последние дни был дома якобы из-за головных болей, но мать стала отправлять его в школу или к врачу.

Женщина воспитывала ребенка одна, семья считалась благополучной. В школе у парня положительная характеристика.