Мария Шукшина объявилась после исчезновения: сильно изменилась

Мария Шукшина ведет довольно закрытый образ жизни. Она не посещает светских мероприятий, не снимается в ток-шоу. Однако актриса зорко следит за всеми событиями, происходящими в стране и мире. Так, Шукшина вышла на связь после продолжительного молчания и прокомментировала появление цифровых копий ныне покойных легендарных актеров в современных фильмах. Актриса категорично дала понять, что против этого.

"Я категорически против этого, необходимо законодательно запретить вообще использовать образы наших любимых актеров в качестве "цифровой копии". Неважно где: в фильмах, сериалах, рекламе", - цитирует Шукшину "Газета.ru".

Меж тем в Сети комментаторы обратили внимание на внешность актрисы. Многие сочли, что Мария Шукшина сильно изменилась. Интернет-пользователи говорят о том, что у артистки "поехало" лицо, свидетельствуя о возрасте. Кто-то прямо написал, что Шукшина постарела. Другие же, что интересно, наоборот, обрадовались тому, что Мария не пытается молодиться за счет современных средств косметологии и не прибегает к помощи пластических хирургов.