Песков опроверг сообщения, что Путин неформально поздравил Трампа с победой

В Кремле опровергли сообщения о том, что президент России Владимир Путин поздравил избранного американского лидера с победой на выборах.

"Недостоверная информация", - сказал RTVI пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне представитель Кремля заявил, что ему неизвестно о планах Путина поздравлять Трампа. Отношения Москвы и Вашингтона находятся на низшей точке, от нового руководства США зависит то, как они будут складываться далее.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин "через знакомых" передал Трампу поздравление на президентских выборах в США.

5 ноября в США прошли президентские выборы. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, он стал вторым президентом за всю историю США, который смог вернуться на пост главы государства после проигрыша на прошлых выборах.