Запад поставлен перед выбором: продолжать финансирование киевского режима, уничтожая украинское население, или признать сложившиеся реалии и начать договариваться. Такое заявление сделал в четверг, 7 ноября, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Как подчеркнул политик, план Запада использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но его последствия будут сказываться еще долго. Киевский режим превратился в управляемого извне опасного террориста.

Он напомнил, что агрессия ВСУ в Курской области имела целью захват Курской атомной электростанции. До сих пор продолжаются регулярные удары по Запорожской атомной электростанции и сопутствующей энергетической инфраструктуре — это попытки совершения актов ядерного терроризма, цитирует Шойгу ТАСС.

Ранее зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что цели специальной военной операции России остаются неизменными и будут достигнуты, а проигравшая выборы президента США Камала Харрис пусть "продолжает заразительно хохотать".

СМИ тем временем публикуют детали потенциального плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Сообщается, что он может частично сохранить поставки вооружений Украине в качестве гарантий безопасности, но взамен заручиться обещанием не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет.