Минобороны Польши отказалось сбивать ракеты над Украиной

Польские военные не должны сбивать ракеты над Украиной. Такое заявление сделал в четверг, 7 ноября, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Политику в эфире радиостанции RadioZet задали вопрос, должна ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной. Косиняк-Камыш ответил на него отрицательно, не вдаваясь в объяснения.

При этом прежде в Польше звучали заявления о готовности помочь украинской системе ПВО со своей территории. Это испугало Брюссель: в НАТО напомнили Варшаве, что по таким вопросам принято советоваться с союзниками по альянсу.

Заявление Косиняка-Камыша последовало за предложением вице-спикера сейма Польши Кшиштофа Босака шантажировать киевский режим военной помощью в связи с вопросом об эксгумации жертв Волынской резни. Он заявил, что "если мы будем такими добродушными, то никогда ничего не решим".

В сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен, побывав в Киеве, пообещал, что Вашингтон выполнит свои обещания по поставке Украине средств противовоздушной обороны в ближайшие недели. При этом победа на выборах президента США Дональда Трампа, вероятно, существенно изменит ситуацию.