Пугачева продает драгоценности после скандала с фальшивым антиквариатом

Недавно стало известно, что якобы Алла Пугачева пытается вывезти за границу свой замок в деревне Грязь буквально по частям. Так, Примадонна хотела переправить фуры с антиквариатом в Израиль, но груз задержали на таможне. Говорят, что на некоторые предметы не было оформлено документов. А вскоре появилась информация, что часть антиквариата Пугачевой фальшивая: якобы многие картины это копии шедевров. Разразилась шумиха.

Меж тем продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Примадонна, оскандалившаяся из-за фальшивого антиквариата, не теряет надежды реализовать свое богатство. Теперь якобы артистка хочет продать собственные драгоценности.

"Я слышал, что, помимо антиквариата, Пугачева решила продать и свою коллекцию бриллиантов, которую она еще много лет назад обещала подарить внучке Клавдии - дочери Кристины Орбакайте. Жить-то на что-то надо. У Аллы большая коллекция сапфиров и бриллиантов. По крайней мере тут уж точно нет подделок", - сообщил продюсер "КП".