Путин назвал геополитическую ситуацию далекой от стабильности

Российский лидер Владимир Путин отметил актуальность проблемы глобальной безопасности. Об этом говорится в обращении президента к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран — участниц СНГ.

Как подчеркнул Путин, собравшимся предстоит обсуждать проблемы, которые "исключительно значимы и актуальны", поскольку от их эффективного решения во многом зависит углубление многостороннего партнерства в странах СНГ и обеспечение коллективной безопасности.

Кроме того, решение указанных вопросов обеспечит создание условий для роста национальных экономик и продвижение интеграционных процессов", цитирует послание Путина ТАСС.

Ранее Владимир Путин отмечал, что Запад использует Украину для создания критических угроз безопасности России, игнорируя ее жизненные интересы. При этом "поощряются межгосударственные и междоусобные распри".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также указывал, что Запад взял курс на продвижение НАТО на восток и на поощрение откровенно расистского режима, на истребление всего русского в сфере образования, в сфере культуры и даже в бытовой жизни.