Народы Молдавии и Грузии ощутили последствия попытки поглощения Западом и сделали соответствующие выводы. Такое заявление сделал в четверг, 7 ноября, секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

Политик подчеркнул, что с учетом этого членам СНГ необходимо сосредоточить усилия на создании системы евразийской безопасности, укрепления равноправного сотрудничества и интеграции по всем направлениям.

Сергей Шойгу заявил, что сегодня Евразия имеет все возможности стать одним из основных полюсов формирующегося многополярного мира, сообщает РИА Новости.

В Кремле между тем прокомментировали исход президентских выборов в Молдавии, в которых победила действующий глава государства Майя Санду. Дмитрий Песков напомнил, что гражданам Молдавии, которые проживают на территории России, не была предоставлена возможность отдать свой голос и проголосовать. Он подчеркнул, что эти выборы "были полны избирательных манипуляций".

В Грузии прошедшими парламентскими выборами осталась недовольна как раз глава государства. Однако Саломе Зурабишвили признала, что нет ни одного неоспоримого доказательства вмешательства России в избирательный процесс, в котором регулярно обвиняют нашу страну.