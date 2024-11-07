Пропажей препарата для беременных заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Пензенской области начала проверку после сообщений об отсутствии антирезусного иммуноглобулина в регионе.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. Антирезусный иммуноглобулин используется для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови. Он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В настоящий момент в области беременным с отрицательным резус-фактором не вводят это препарат, хотя это показано на сроке в 28-30 недель. Тем самым подвергается риску жизнь и здоровье мамы и еще нерожденного малыша – могут произойти преждевременные роды, отслойка плаценты, биопсия пуповины плода, возрастает риск гемолитической болезни у новорожденного.

"К сожалению, сегодня резус-иммунизация не может быть проведена из-за временного отсутствия этого препарата и его аналогов как в государственных медицинских учреждениях Пензенской области, так и на всей территории России", - сообщили в Минздраве региона.

Производитель препарата принимает все необходимые меры по увеличению объема производства. Всего в России зарегистрированы четыре препарата антирезусного иммуноглобулина, три из которых производятся за рубежом, передает "Коммерсант".