Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Село освободили бойцы подразделения группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Кременная Балка находится в Покровском районе недалеко от города Селидово, который ВС России взяли в конце октября.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили села Максимовка и Антоновка в ДНР.