Патрушев выступил за повышение пошлины на импорт вин вплоть до 50%

В вопросе таможенных пошлин на вина, импортируемые в Россию из-за рубежа, нужно "исходить из необходимой достаточности". Такое заявление сделал в четверг, 7 ноября, замглавы кабмина Дмитрий Патрушев.

Как отметил политик, "пошлина в 25% может быть увеличена, может быть до 30%, до 50%". Однако речь идет не о закрытии российского рынка для зарубежного вина, а о том, "чтобы направить деньги на развитие именно российского виноградарства".

Патрушев подчеркнул, что "не будем жесткую позицию занимать по поводу запретительных пошлин, а будем исходить из необходимой достаточности", сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что повышение пошлин на импортные вина из недружественных стран может привести к удорожанию просекко. Также не исключено, что в России из-за неурожая яблок, связанного с майскими заморозками, подорожает сидр.

При этом отечественные виноделы признавали, что все еще зависят от импорта на некоторых этапах. Например, натуральная пробка для закупоривания бутылок до сих пор завозится из Испании и Португалии.