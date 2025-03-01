В Госдуме призвали ввести экзамен для желающих взять кредит

В России необходимо ввести обязательный тест на финансовую грамотность для людей, впервые оформляющих кредит, а также для высокорискованных заемщиков. С такой инициативой выступил замглавы думской фракции "Новые люди" Александр Демин.

В обращении к председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной парламентарий отметил, что одной из мер по ограничению количества импульсивно взятых кредитов может стать введение обязательного теста на финансовую грамотность для некоторых категорий граждан, поскольку многие не до конца понимают условия договоров и последствия просрочек.

Такой тест должен включать наглядную информацию о фактической переплате банку, базовой финансовой грамотности, ситуации в экономике и реальном риске банкротства, цитирует Демина РИА Новости.

В России сохраняется высокий уровень закредитованности населения, хотя при высоком нынешнем значении ключевой ставки обслуживать кредиты крайне дорого. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко подчеркивал, что гражданам необходимо сохранять внимание и осторожность при принятии финансовых решений.

Чтобы помочь населению, правительство разрешило россиянам устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов — через портал "Госуслуги" или в МФЦ. Соответствующая норма начнет действовать 1 марта 2025 года.