Наталья Поклонская: "Мы пока еще надеемся"

Наталья Поклонская ведет довольно закрытый образ жизни. Она не мелькает на телевидении, не выступает с эффектными речами, но зато регулярно обновляет свои социальные сети и периодически дает интервью. Так, в Сети распространилась ее беседа, в которой Наталья Поклонская затронула важную тему. Она высказалась о переменах в каждом человеке, которые просто неизбежны.

"Я же меняюсь, это заметно. Как и многие другие... Нас живых людей отличает от мертвых и то, что мы имеем надежду. Мы пока еще надеемся — на все самое лучшее. И имеем возможность реализовать свою надежду, свою мечту. Поэтому мы и меняемся", - высказалась Поклонская. Запись разговора оказалась в распоряжении Ксении Собчак.

Ранее Наталья переполошила Сеть, опубликовав фотографию, на которой предстала в необычном образе и эффектном наряде, демонстрирующем оголенный живот. Многие комментаторы в Сети поначалу не узнали Поклонскую в новом образе. А когда узнали, то рассыпались в комплиментах. Оказывается, Наталья выбрала такой необычный наряд, чтобы проиллюстрировать запись про древний праздник Самайн.