Интерактивная выставка в память об историческом параде открылась на Красной площади

Встать в строй и пойти защищать Москву. Для города парад 1941 года был буквально жизненно необходим. Его готовили в режиме сверхсекретности. До последнего не было понятно, состоится ли он. Ведь над Москвой летали немецкие самолеты.

"83 года назад наши предки-москвичи шли парадным маршем от исторического музея к Храму Василия Блаженного. И с Красной площади уходили на фронт. А через месяц, 5 декабря, началось контрнаступление", - рассказывает Игорь Угольников, художественный руководитель Музея под открытым небом.

Под открытым небом - аутентичная историческая и боевая техника. На самом почетном месте у входа на Красную площадь - знаменитый истребитель МиГ-3 в белом раскрасе. Именно такого цвета были наши самолеты, когда они защищали небо над Москвой в 1941 году. Рядом - грузовой автомобиль-полуторка, специально оборудованный для воздушного наблюдения. Операторы связи в буквальном смысле слова слушали небо. За это их и называли "слухачами".

"У них были наушники. Наушники подключались к трубам. И люди слушали звуки приближающихся самолетов немецких. Обычно туда даже брали людей с ослабленным зрением", - объяснила Александра Меланич, участник интерактивного музея на Красной площади.

Данные передавались зенитчикам. Скорострельная автоматическая пушка выпускала несколько снарядов в минуту.

Атмосферу тех дней актеры передают очень достоверно. Несмотря на то, что шла война, Москва не только сопротивлялась и работала, но и жила.

"Люди обороняли город, люди делали все для фронта. Но тем не менее культурная жизнь в столице продолжалась. В Москве в 1941 году работали восемь театров", - отметила Екатерина Драгунова, руководитель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Переместился на Красную площадь и электротеатр "Художественный". На фасаде - те самые фильмы, которые выходили в 1941 году. А еще - отреставрированная копия фильма "Разгром немецко - фашистских войск под Москвой". Кинолента, которая завоевала Оскар. Ну а самих участников того легендарного парада можно увидеть на огромном, 150-метровом экране.