В центре столицы задержали соучастника телефонных мошенников

В центре Москвы полицейские задержали соучастника телефонных мошенников.

Все началось с того, что девушке позвонили якобы из банка и предупредили о сомнительных операциях. В итоге убедили ее собрать наличные деньги и передать их для декларирования. Денег оказалось немало - полтора миллиона рублей. Москвичка передала их курьеру на Ходынской улице. И только потом поняла, что стала жертвой мошенников.

Злоумышленника отследили по камерам наблюдения. Криминальную подработку он нашел в социальных сетях. В качестве зарплаты получал процент от похищенной суммы.