Проект "Перезвони сам" научит противостоять уловкам киберпреступников

Инна Зиновьевна уже устала получать звонки от подозрительных организаций, которые всегда прикрываются желанием помочь, а потом просят секретный код из SMS-сообщения. Однажды у нее даже пытались выманить крупную сумму с помощью классической легенды: близкий человек попал в неприятную ситуацию и решить проблему могут только деньги.

"Передали трубку якобы моему раненому сыну, и он со мной разговаривал так достоверно. Он назвал меня "мамулечка", как сын называет, он говорил тем же голосом, те же обороты, те же слова, которые обычно он употребляет. Я вот до сих пор удивляюсь, как это можно все сделать", - рассказывает женщина.

После таких слов нередко доверчивые граждане отдают баснословные суммы сбережений мошенникам. И вроде бы знают о таких случаях, но все равно попадаются. Создатели проекта "Перезвони сам" собрали на своем сайте все, что поможет не стать жертвой злоумышленников.

"В рамках этого проекта мы реализовали сайт sam.mos.ru, на котором мы размещаем очень много полезной информации, короткие рекомендации инструкции по тому, как действовать. Также мы проводим очные и онлайн-семинары, на которые приглашаем различных экспертов", - сообщила Валентина Шилина, руководитель проекта "Перезвони сам" в Департаменте информационных технологий города Москвы

Но главное - не теория, а тренировка. Поэтому на сайте есть еще и мини-игра "Безопасный клик", которая на примерах из жизни научит действовать правильно и безопасно.

В тесте "Безопасный клик" Инна Зиновьевна нашла и ситуацию, схожую со своей. Мошенники мастерски выводят на эмоции, особенно, когда дело касается родного человека. Основной совет в таких случаях - не торопиться, подождать, пока чувства отступят, и принимать решения рационально. Инна на уловки злоумышленников не повелась, сразу догадалась, что ее обманывают, но результаты тестирования ее удивили.

После прохождения квиза показываются правильные ответы. Там подробно расписано, как нужно поступать в различных ситуациях. Если окажется, что знаний все еще недостаточно, то можно поучаствовать в семинарах и проконсультироваться с экспертами.