Вековые автомобили и новейшие электрокары: Музей транспорта Москвы приглашает на выставку

Что получится, если колеса сделать шарообразными, а пассажирский катер оснастить подводными крыльями? 100 лет идей, обогнавших время, и самых ярких дизайнерских решений: в стенах Музея транспорта Москвы на ВДНХ - долгожданная премьера.

"Это выставка-справка, исторический экскурс в транспортный дизайн, отечественный транспортный дизайн во всех его проявлениях, как в легковом транспорте, так и городском транспорте", - объясняет Оксана Бондаренко, директор Музея Транспорта Москвы.

Дизайн - это не только внешнее оформление, но и техническое устройство вещи, ее удобство и качество. И если на Западе на рубеже 19-20 столетий это направление вперед двигали конкурирующие между собой промышленные фирмы, то путь развития транспортного дизайна у нас в стране был более сложным и извилистым.

В четырех разделах выставки в хронологическом порядке расположились четыре ключевые эпохи развития отечественного транспортного дизайна, начиная с суровых 20-х годов прошлого столетия.

"Первый этап был связан со становлением производства. О каком мы говорим дизайне, если производить это негде", - отметил Антон Гурков, экскурсовод Музея транспорта Москвы.

На смену довоенному дизайну, в основном копировавшему зарубежные разработки, на стыке 40-х и 50-х в СССР пришел активный период поиска собственных технических решений и форм. Оригинальные модели тех лет для выставки собирали в коллекциях по всей стране.

Период оттепели и расцвета инженерной мысли - в разделе с названием "От ВНИИТЭ до Перестройки" с одними из ярчайших экспонатов выставки: это и советский кабриолет "Москвич-Турист", и единственный из уцелевших кузов минивэна на базе "Запорожца", и машина будущего из конца 80-х "АЗЛК Истра". А следом - еще один резкий поворот на 90-е и 2000-е. Последний зал экспозиции - "Современный дизайн".

Увидеть на выставке можно и прототипы отечественных электромобилей, над которыми сегодня трудятся столичные дизайнеры.

Экспозиция откроет много нового для всех, кто интересуется историей и техникой. Дня них организуют лекции, обсуждения, мастер-классы, кинопоказы, книжный клуб и встречи с экспертами.