В московском метро запустили тематический поезд "Движения первых". На торжественной церемонии выступили активисты молодежной организации и представители столичных властей.

Состав будет курсировать по Сокольнической линии. Во время поездки юные пассажиры и их родители узнают о проектах, которые позволяют развиваться и реализовывать свои таланты молодому поколению.

Кроме того, отсканировав QR-коды, размещенные на плакатах, можно получить больше информации о деятельности движения и вступить в его ряды.