Дети не спасли блогера Лерчек

Сегодня, 7 ноября, суд оставил Артема Чекалина и его бывшую жену Лерчек под домашним арестом. На заседании экс-супруги не присутствовали. Адвокат Лерчек требовала смягчить меру пресечения и настаивала дать своей клиентке общаться с близкими — по ее словам, блогерша добросовестно исполняла все требования во время избрания меры пресечения и ранее.

Кроме того, защита настаивала на том, что у Лерчек трое детей, и она сейчас не может сопровождать их в школу, на кружки и в секции. Однако дети не спасли Чекалину, и суд оставил ее под домашним арестом, передает телеграм-канал SHOT.

А вот в отношении ее бывшего супруга суд смягчился. Так, Артему разрешили общаться с младшим братом и детьми.

Напомним, что Чекалиным запрещено пользоваться интернетом, телефоном и общаться со свидетелями по делу. Их обвиняют в незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж по подложным документам. Паре грозит до пяти лет тюрьмы.