Публикации американской газеты The Wall Street Journal о том, что команда Дональда Трампа работает над планом мирного урегулирования конфликта на Украине, слишком абстрактны. Такую оценку им дал в четверг, 7 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, "там же все обезличенное", и больше "похоже на план The Wall Street Journal по Украине".

Песков отметил, что публикации этого издания "носят все более и более абстрактный характер", сообщает ТАСС.

Ранее средства массовой информации со ссылкой на источники обнародовали детали потенциального плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Сообщается, что он может частично сохранить поставки вооружений Украине в качестве гарантий безопасности, но взамен заручиться обещанием не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский успел созвониться с Трампом, поздравил его с "исторической убедительной победой", а также "похвалил его семью и команду за их великолепную работу".