"Будет очень интересно": Песков анонсировал выступление Путина на "Валдае"

Российский лидер Владимир Путин в дискуссии на Валдайском форуме 7 ноября так или иначе затронет тему выборов в Соединенных Штатах. Об этом рассказал в четверг, 7 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Анонсируя выступление главы государства на пленарной сессии международного клуба "Валдай", Песков отметил, что, "поскольку там и вопросы ему будут задавать, можно предположить, что наверное тема как-то будет так или иначе фигурировать".

Представитель Кремля напомнил, что обычно выступление Владимира Путина на Валдайском форуме "носит концептуальный характер, мировоззренческий", так будет и на сей раз. Песков пообещал "очень интересное выступление, глубокое", сообщает ТАСС.

Днем ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что тема заседания с участием президента, запланированного на 7 ноября, – "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".

Валдайский форум собрал представителей более полусотни государств, которые обсуждают, в числе прочего, период масштабных перемен, которые стимулируют появление новых принципов организации международных отношений.