МЧС эвакуирует из Ливана еще 89 россиян

Спецборт МЧС России доставит из Бейрута в Москву 89 россиян, пожелавших покинуть зону конфликта.

Эвакуация проведена в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

До этого на этой неделе были вывезены 100 россиян, в том числе 58 детей. В начале октября - порядка 60 родственников дипломатов и служащих в Ливане.

Ранее самолет Ил-76 МЧС России доставил в Ливан очередную партию гуманитарной помощи весом 24 тонны. Спасатели привезли лекарства, продукты, детское питание и предметы первой необходимости