Что стало с любимчиком Пугачевой Аркадием Укупником

Аркадий Укупник стал популярен в начале 90-ых годов. Благодаря хиту "Я на тебе никогда не женюсь" и поддержке Аллы Пугачевой о нем узнала вся страна, а именитые артисты выстраивались в очередь за хитами молодого композитора.

В 2000-ых годах популярность Аркадия Укупника снизилась. А последние пару лет о нем вообще почти ничего неизвестно. Периодически в Сети появляется информация, будто Аркадия Укупника видели в Латвии, где у него, к слову, есть собственная недвижимость.

Впрочем, в России артист тоже бывает. Так, в прошлом году он с младшей дочерью Соней принял участие в шоу "Дуэты". А в беседе с журналистами недавно Укупник объяснил, что вместо собственных песенных выступлений предпочитает создавать мюзиклы.

"Я пишу в основном мюзиклы в Театре Оперетты. Помимо музыки я плаваю в бассейне, коллекционирую кепки", - сообщил Укупник сайту "Страсти".

Продюсер Сергей Дворцов с уверенностью говорит, что скромный и малозаметный (если не сказать, почти незаметный) Аркадий Укупник на самом деле весьма практичный, расчетливый и совершенно точно очень обеспеченный человек.

"Да, у него есть свой бизнес, о котором он не говорит. Это 100%, потому что, как правило, у именитых эстрадных артистов за плечами имеются либо недвижимость, либо рестораны или что-то еще. Они отлично зарабатывают помимо концертов", - рассказал Дворцов.

Однако продюсер дал понять, что ему не нравится невнятная позиция Аркадия Укупника, которого якобы продолжают звать на корпоративы, и тот в качестве оплаты берет от миллиона рублей до трех, относительно СВО.

"Он и вашим, и нашим. Лицемерие, понимаете? Я очень надеюсь, что он облагоразумится и будет на нашей стороне, и не будет сидеть на двух стульях и прыгать, как заяц", - заключил Дворцов.