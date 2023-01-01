Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс "Панацея"

Благотворительный фонд "Общественный институт социальной стратегии и тактики", учрежденный МГУ имени М. В. Ломоносова и Союзом писателей Москвы, проводит XV Всероссийский конкурс "Панацея".

Участниками могут станут не только отдельные авторы, но и творческие объединения, редакционные коллективы, представляющие СМИ, а также некоммерческие организации, которые имеют собственные издания.

Подать заявку можно до 1 декабря.

Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы в период с 1 сентября 2023 года по 31 октября 2024 года.