Гастрономическая столица Китая примет фестиваль-ярмарку "Сделано в России"

Жители Чэнду, столицы провинции Сычуань (КНР), смогут оценить российские товары и ближе познакомиться с русской культурой на фестивале-ярмарке "Сделано в России", который организует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). Мероприятие пройдет с 11 по 17 ноября в самых популярных местах города — у Храма Ухоу, рядом с пешеходной улицей Цзиньли, которую ежедневно проходят более 20 тысяч человек.

Чэнду входит в десятку крупнейших городов Китая и является одним из первых национальных исторических и культурных центров Поднебесной. Благодаря своим уникальным природным условиям и культурным особенностям Чэнду также заслужил титул "Гастрономической столицы" Китая. Храм Ухоу, рядом с которым будет организован фестиваль-ярмарка, является национальным объектом культурного наследия.

"Сычуань станет третьей провинцией, которая примет фестиваль-ярмарку “Сделано в России”. Проводя такие мероприятия, мы стремимся не только помочь российским экспортерам укрепить партнерские отношения с китайскими коллегами и расширить двустороннее сотрудничество, но и показать жителям Китая, чем живет и гордится наша страна", — поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Всего на фестивале-ярмарке под национальным брендом будет представлена продукция от 130 производителей из 27 регионов России: кондитерские изделия, молочная продукция, напитки, снеки, косметика, товары народного промысла и многое другое. Каждый экспортер откроет свой стенд для розничной продажи. На площадке фестиваля-ярмарки также будет работать дегустационная зона, где компании предложат свою продукцию для всех посетителей мероприятия.

Представители китайского бизнеса, заинтересованные в сотрудничестве с российскими компаниями, смогут также провести с участниками ярмарки деловые встречи и обсудить совместные проекты.

Традиционно РЭЦ организует насыщенную культурную программу. Так, гости фестиваля-ярмарки смогут посетить мастер-классы по русским народным промыслам и кинопоказы. В частности, жители Чэнду смогут оценить мультфильмы от студии "Союзмультфильм", в том числе "Простоквашино", мультик "Фиксики" от ГК "РИКИ", а также новинку — фильм "Водитель-олигарх" от кинокомпании "Пиманов и партнеры".

Большим подарком для жительниц Чэнду станет бьюти-студия в рамках проекта "Красота создается в России", где можно будет попробовать российскую косметику. Понравившиеся товары можно будет приобрести онлайн.

Кроме того, на фестивале-ярмарке РЭЦ организует стриминговую студию для китайских блогеров, которые будут в прямом эфире показывать подписчикам продукцию, представленную на прилавках ярмарки и размещенную в национальных магазинах Made in Russia на китайских маркетплейсах.

Напомним, Российский экспортный центр уже провел два фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Китае. Так, в преддверии Китайского Нового года первая ярмарка прошла в крупнейших городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин. Второе мероприятие состоялось в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян, с 17 по 21 мая.

Мероприятия проводятся в рамках программы продвижения российских товаров под национальным брендом "Сделано в России". Чтобы присоединиться к программе и получить поддержку в продвижении за рубежом, компании могут подать заявку на получение бесплатного добровольного сертификата "Сделано в России" на сайте РЭЦ.