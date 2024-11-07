Сотни россиян застряли в Японии из-за поломки круизного лайнера

На круизном лайнере в Японии застряли более 500 россиян.

Лайнер "Спектр морей" (Spectrum of the Seas) компании Royal Caribbean совершал семидневный круиз по Азии. Корабль должен был прибыть в китайский Шанхай 9 ноября, но в японском порту Йокогама случилась поломка. Сейчас ориентировочная дата прибытия – 11 ноября. Но из-за переноса у россиян сгорают дорогие невозвратные билеты. Новый билет на рейс Шанхай – Москва стоит в районе 250 тысяч рублей.

Некоторые пассажиры предприняли попытку покинуть порт Йокогамы, чтобы отправиться в аэропорт, но им не отдают паспорта, сообщила собеседница РБК.

Россияне просят консульство России и власти Японии обеспечить им перелет из Токио в Шанхай, чтобы не потерять обратные билеты. Посольство уже начало оказывать помощь, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Многие российские туристы признались, что лишнее время на лайнере их не слишком обременяет, пугают только цены на билеты домой.

"У нас все хорошо: нас поят, кормят, сделали нам скидки на напитки всякие <…> с питанием все прекрасно: разные кухни мира каждый день представлены на ужине и на обеде. Нас любят и развлекают", - рассказала изданию "Подъем" туристка Марьяна.

Компания Royal Caribbean, в свою очередь, пообещала вернуть пассажирам 100% средств за круиз, а также предоставить скидку 50% на любой будущий круиз в течение года.