Названа причина подозрительного хлопка в Краснодаре

Громкий хлопок, который в четверг, 7 ноября, услышали жители Краснодара, мог быть вызван пролетом самолета. Об этом рассказали в региональном главке Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

В ведомстве, отвечая на соответствующий запрос, подчеркнули, что нет причин чего-либо опасаться. Предположительно, речь идет про прохождение звукового барьера самолета, сообщает РИА Новости.

Повышенная бдительность россиян связана, в том числе, с рядом происшествий со взрывами бытового газа. Ранее Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело после взрыва в многоэтажном доме в Черкесске. Хлопок газа разрушил квартиры на уровне четвертого и пятого этажей, есть жертвы.

В сентябре в Екатеринбурге перекрывали территорию и останавливали движение транспорта из-за хлопка. В антитеррористической комиссии Свердловской области рассказали, что проверку проводили специальные и экстренные службы.