Стало известно, будет ли Путин общаться с Байденом и Трампом до инаугурации

Нельзя исключить вероятность общения главы российского государства Владимира Путина с Дональдом Трампом до инаугурации избранного президента США. Такое заявление сделал в четверг, 7 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как напомнил пресс-секретарь президента России, Трамп "же говорил, что он будет звонить Путину до инаугурации", на этот счет "есть его слова". При этом Песков опроверг предположения о том, что Москва связывалась с Вашингтоном после выборов в Соединенных Штатов. Он поинтересовался, "почему мы должны связываться".

При этом Песков рассказал, что с действующим президентом США Джо Байденом до его ухода с этого поста Владимир Путин встречаться не планирует, поскольку "с администрацией Байдена мы не работаем", сохранены лишь "какие-то скудные каналы для общения технического", сообщает "Интерфакс".

Ранее Песков призвал не забывать о том, что в случае с Соединенными Штатами "речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства", а потому неизвестно о наличии у Владимира Путина планов поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что "мы готовы к равноправному диалогу, если и когда с американской стороны будет продемонстрирована серьезность намерений договариваться по-честному".