Реставрация одной из старейших построек на Тверском бульваре близится к завершению

Для этой усадьбы ремонт - привычное состояние. За три с лишним века ее восстанавливали, перестраивали и достраивали столько раз, что точное число мало кто осмелится назвать. Но количество собственников было еще больше. Точно известно, что в разное время усадьба принадлежала Волконским, полковнику Алексею Плахово, еще одному богатому военному Казимиру Осташевскому и строителю российских железных дорог Самуилу Полякову. И сегодня здание представляет историческую ценность далеко не только благодаря их именам. Это одна из старейших сохранившихся построек на Тверском бульваре. По сути, уникальный документ.

Последние несколько лет усадьба находилась в плачевном состоянии. В любой момент могла и вовсе разрушиться. Виной всему бесконечные перепланировки, которые зачастую проводились с серьезными нарушениями. Хуже всего правила строительства соблюдали в 20-е годы прошлого века, когда в здании появились коммунальные квартиры. Стены дома буквально пошли волнами. И сейчас от этого геометрического изъяна решили не избавляться, сохранили как визитную карточку. А вот все важные конструкции заменили, чтобы здание было устойчивым.

Что касается интерьера усадьбы, то до наших дней не дошел почти ни один из его элементов. Только чудом удалось сохранить колонны ионического ордера. Правда, строители обнаружили лишь стволы, а капители оказались в толще штукатурки стен. Позже их полностью восстановили. Все остальное пришлось создавать фактически с нуля.

"В первую очередь укрепили фундаменты, кирпичную кладку. Также отреставрирован и воссоздан утраченный декор, приведены в порядок оконные и дверные заполнения. Сейчас проводится работа по внутренней отделке помещений", - рассказал Олег Голосной, начальник управления территориального контроля Департамента культурного наследия города Москвы.

И совсем скоро усадьба вновь обретет свой исторический вид. Реставрацию планируют завершить до конца года.