Слава Копейкин из "Слова пацана" рассказал о съемках в откровенных сценах

Слава Копейкин прославился после выхода на экраны многосерийного фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте". Актер воплотил образ Турбо. Впрочем, и до съемок в нашумевшем проекте Жоры Крыжовникова Слава снимался в кино и участвовал в фотосессиях в качестве модели. Но именно "Слово пацана" сделало из Копейкина суперзвезду.

Так, Слава снялся в ряде новых проектов. В свежем интервью он признался, что не имеет ничего против играть и в откровенных сценах, если это логически встраивается в сюжет и в рамках разумного.

"Если это талантливо и к месту, то почему нет?.. У меня нет какой-то общей позиции по отношению к обнаженным сценам, вроде "да или нет". Если мне нравится материал, в любом случае, все, что хотите, сделаю. В рамках разумного, конечно", - объяснил свою позицию Копейкин.

Он напомнил, что в ленте "На автомате" у него была как раз такая откровенная сцена, передает "КП".