Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые с начала российской специальной военной операции приехал в Венгрию, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Как отмечает Euronews, участники саммита собираются обсудить политику Евросоюза с учетом возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который пообещал ввести пошлины на все иностранные товары, поступающие в США.

Смущает европейцев и заявление Трампа о том, что другие страны могут делать "все, что вздумается", с членами НАТО, которые не выполняют целевые показатели расходов.

Ранее Зеленский успел позвонить Дональду Трампу с поздравлениями. Сообщалось, что украинский политик заявил, что ему удалось договориться с Трампом "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".

При этом секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что план Запада использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но его последствия будут сказываться еще долго. Киевский режим превратился в управляемого извне опасного террориста.