Лукашенко заявил о готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Если избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом прекратит войны, его надо будет выдвинуть на Нобелевскую премию. Об этом заявил в четверг, 7 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как отметил белорусский лидер, Трамп "будет стараться прекратить войну на Украине, но это не односторонний процесс", который потребует налаживания договоренностей со многими сторонами.

При этом Лукашенко выразил надежду на то, что американский политик сдержит свои обещания по прекращению конфликтов. Если он это сделает, то "мы направим петицию на Нобелевскую премию", цитирует президента Белоруссии БелТА.

Во время избирательной кампании Трамп предупредил, что третья мировая война может начаться в ближайшие несколько месяцев из-за безрассудной политики правительства Соединенных Штатов. Политик в случае победы на выборах пообещал в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине и хаос на Ближнем Востоке.

Между тем главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев отметил, что Трамп сумел убедить американское общество, что главным приоритетом являются именно внутренние проблемы, а внешние должны отойти на второй план.