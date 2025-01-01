Курская область запросила финансовую помощь

Власти Курской области обратились к федеральным властям с просьбой выделить дополнительную финансовую помощь, необходимую региону в условиях контртеррористической операции.

Вторжение Украины негативно отразилось на социально-экономическом положении региона. Возникли трудности в формировании бюджета на 2025-2027 годы, сообщили в пресс-службе областной думы.

Депутаты просят помощь в размере 24,9 миллиарда рублей на 2025 год. Деньги пойдут на реализацию указов президента, строительство социальных объектов, дорог, льготные лекарства, повышение зарплат бюджетникам и обеспечение сбалансированности бюджетов.

Режим контртеррористической операции (КТО) в Курской области был введен 9 августа 2024 года по решению Национального антитеррористического комитета.