Названы кандидаты на посты в администрации Трампа

Возможных кандидатов на посты в администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа назвал портал Axios. Как пишет издание со ссылкой на источники, главным претендентом на пост госсекретаря США является бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл.

Портал уточняет, что Гренелл консультировал Трампа по вопросам внешней политики во время предвыборной кампании. Предполагают, что на своем посту он сосредоточится на разрешении конфликта на Украине.

Источники назвали еще двух кандидатов на пост госсекретаря. По их мнению, претендовать на кресло в госдепе могут сенатор от штата Теннесси Билл Хагерти и бывший помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По данным источников Axios,на пост министра обороны в новой администрации претендуют бывший госсекретарь США Майк Помпео и член Палаты представителей Конгресса США Майкл Уолтц. Последний также является кандидатом на пост директора ЦРУ.