Массовый побег подопытных обезьян произошел в США

Около 40 приматов, которых содержали в исследовательском центре в городе Йемасси (штат Южная Каролина) в качестве подопытных животных, сбежали. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Животных, вырвавшихся на волю, разыскивают полицейские, применяя тепловизоры и специальные ловушки. Правоохранители призывают жителей штата ни в коем случае не приближаться к приматам в случае их обнаружения, а также запирать двери и окна, чтобы обезьяны не смогли пробраться в жилище.

Неизвестно, представляют ли животные биологическую угрозу с учетом того, что они могли использоваться в экспериментах. Центр, из которого сбежали приматы, проводит различные клинические испытания — например, препаратов для лечения заболеваний головного мозга.

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