Тимур Родригез откровенно рассказал о разводе и романе с Катей Кабак

Тимур Родригез считался одним из редких примеров образцового семьянина в отечественном шоу-бизнесе. С супругой Анной он прожил 16 лет, у пары родилось двое сыновей. Тем удивительнее прозвучала новость о разводе шоумена. А вскоре выяснилось, что Родригез встречается с актрисой Катей Кабак. Поползли слухи, что артист попросту изменил жене.

Однако в новом интервью Лауре Джугелия Тимур категорически опроверг эту информацию. По словам артиста, он начал встречаться с Кабак только после того, как объявил жене, что принял решение расстаться.

"Сообщив о том, что я заканчиваю отношения с ней, я уже посчитал, что имею право, так как эти отношения закончились, строить свою жизнь дальше. И я бы, конечно, был последним человеком, если бы было наоборот, но я сделал так, как считал честным и правильным. И закончил эти отношения не ради того, чтобы двигаться дальше спокойно, а просто потому, что они требовали этого. Во всяком случае, я так считаю, я в этом убежден. Это было необходимым решением", - подчеркнул Тимур.

Он признался, что до сих пор работает с психологами. Но доволен тем, как все складывается. Кстати, говорят, Катя Кабак ради новых отношений тоже оставила семью.