Российская армия перехватила инициативу на красноармейском (покровском) и кураховском направлениях. Это признал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

Как признал Стариков, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этих направлениях сложился "оперативно-тактический кризис", поскольку "противник перехватил оперативно-тактическую и стратегическую инициативу".

Украинский полковник подчеркнул, что именно там в настоящее время решается судьба российско-украинского конфликта, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских сил из Курской области. Нардеп призвала самого Сырского не возвращаться на Украину, поскольку тогда "мы хоть вздохнем с облегчением".

Полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон предложил украинским военнослужащим "отправиться в круиз по Днепру и помахать ручкой форсирующим его русским". Американец заявил, что в ВСУ все уже доходит до абсурда.