Путин: На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство

В настоящее время общество сталкивается с большим количеством изменений, чем раньше, нам выпало жить в эпоху кардинальных перемен. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на Валдайском форуме. По его словам, на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство.

"Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло, а за формирование нового мира развернулась борьба, которая представляет не борьбу за власть, а столкновение принципов", - отметил Путин.

В этом году в Сочи проходит XXI Ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай". Как отмечали в Кремле, тема заседания с участием президента – "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, анонсируя выступления главы государства, отметил, что оно будет концептуальным и мировоззренческим.