Суд лишил прав и оштрафовал Гарика Сукачева

Музыкант Гарик Сукачев остался без прав. Суд в Москве лишил его возможности управлять транспортными средствами на полтора года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В сообщении уточняется, что суд назначил Сукачеву наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Также он лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев. Поводом для такого решения суда стал отказ музыканта от медицинского освидетельствования.

По данным РИА Новости, защита музыканта это постановление обжаловала. Однако Мещанский суд Москвы нарушений не нашел. Решение вступило в законную силу.