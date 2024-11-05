Тысячи американцев не знали, что Байден выбыл из президентской гонки

Некоторые американцы не знали, что Байден снялся с президентских выборов.

Журнал Fortune и газета New York Post проанализировали данные Google Trends выяснил, что тысячи американцев в день выборов вводили поисковый запрос "Снялся ли Джо Байден".

"Похоже, некоторые избиратели оказались удивлены, когда обнаружили, что Джо Байдена нет в избирательных бюллетенях", - пишет NYP.

Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки летом 2024 года. Вместо него на выборы от демократов пошла вице-президент Камала Харрис.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, он стал вторым президентом за всю историю США, который смог вернуться на пост главы государства после проигрыша на прошлых выборах.